Marcheggiani e Dionisi sugli spalti per Rieti-Aprilia: abbracci e foto in tribuna centrale

RIETI - Piacevole sorpresa sugli spalti dello “Scopigno”, dove a pochi minuti dal calcio d’inizio di Rieti-Aprilia, due ex calciatori amarantoceleste non si sono voluti perdere una delle ultime gare casalinghe di quello stesso Rieti condotto in serie C il 29 aprile 2018.

Prima Matteo Dionisi, fresco di promozione in C col Trento allenato da Carmine Parlato, poi il bomber di sabino Francesco Marcheggiani che dopo un inizio di stagione con la Vis Pesaro, si è trasferito in prestito alla Lucchese. Tanti gli attestati di stima e i saluti ricevuti dai pochi intimi presenti in tribuna centrale e classiche foto di rito.

