Auto con mamma e tre bimbi a bordo prende fuoco

Domenica 22 Agosto 2021, 21:58

RIETI - Attimi di paura questa sera in via dei Pantani verso il torrente Farfa a Montopoli di Sabina per una autovettura andata a fuoco.

Una Hyundai guidata da una donna è andata improvvisamente a fuoco durante la marcia con le fiamme che si sono sviluppate dal motore. La donna aveva a bordo i suoi tre bambini ed è stata brava a non perdere la calma.

Realizzato subito che si trattava di una situazione di pericolo che stava precipitando, ha avuto il sangue freddo di accostare l’auto subito, fermarsi e mettere in salvo i propri figli.

Ha poi, subito dopo, chiamato i soccorsi con i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Poggio Mirteto che si sono portati sul luogo dell’emergenza e messo in sicurezza l’area evitando che le fiamme che avevano avvolto l’autovettura attaccassero e si propagassero nel vicino bosco in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco che sono arrivati con una squadra ed hanno poi completato le opere di spegnimento. L’auto praticamente irrecuperabile, tanto lo spavento, ma fortunatamente nessun ferito.