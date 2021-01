RIETI - Neve e temperature al di sotto dello zero sull’Appennino reatino col maltempo che non risparmia il cuore del cratere sismico. Terminillo a parte, dove non smette di nevicare e la colonnina di mercurio ieri sera era abbondantemente sotto lo zero, le situazioni più critiche sono tra Accumoli ed Amatrice. La neve caduta, specie in serata, ha provocato difficoltà nelle casette Sae ricoperte di coltre bianca. Comune e gli stessi residenti si sono dati da fare a supporto dei vigili del fuoco i quali dai distaccamenti di Posta e dalla stessa Amatrice hanno lavorato senza soluzione di continuità, impegnati soprattutto nella rimozione di piante e rami sulla strade.

Nella mattinata odierna e nella giornate di oggi e domani sono previste nevicate anche a quote basse. Il dipartimento della Protezione civile ha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse, dal pomeriggio di ieri e per le successive tutto oggi si prevedono nevicate al di sopra dei 500-800 metri, sui settori più orientali, neve sull’Appennino di Rieti, con fenomeni in attenuazione durante la giornata. In ogni caso la Protezione civile regionale ha dislocato una vera e propria task force a Cittaducale per farsi trovare pronta a fronteggiare eventuali situazioni di criticità che si dovessero verificare.

Il campo base. Sono state dislocate a Cittaducale per supportare gli operatori locali nel Cicolano e nell’Alta Valle del Velino in occasione delle precipitazioni nevose previste. Si tratta di ben 13 squadre di volontari con una cinquantina di uomini e diversi mezzi con lama, pick-up attrezzati con motoseghe e gruppo elettrogeno e un bobcat con turbina. Il direttore dell’ Agenzia regionale di Protezione civile, Carmelo Tulumello, ha spiegato che alla luce di quello che è avvenuto qualche giorno fa, con intere zone rimaste senza energia elettrica e centinaia di richieste di interventi, si è preferito giocare d’anticipo - in previsione di un peggioramento delle condizioni meteo - individuando un presidio provvisorio dal quale si possa raggiungere in poco tempo l’area e le zone più a rischio.

«Grazie alla disponibilità del Comune di Cittaducale – ha spiegato Carmelo Tulumello - che ha prontamente messo a disposizione una palestra dove far pernottare gli uomini che saranno impegnati nelle prossime ore nella pulizia e messa in sicurezza delle strade della provincia, è stato possibile istituire un centro operativo straordinario che resterà nel Reatino fino alla fine dell’emergenza».

Ieri le prime ricognizioni del gruppo di volontari hanno riguardato le tensostrutture e i presidi sanitari ad Antrodoco, Rieti, Sant’Elpidio di Pescorocchiano per assicurarsi che tutto era a posto. «Un grazie per la disponibilità al sindaco di Cittaducale, Leonardo Ranalli – ha detto il consigliere regionale Fabio Refrigeri – nonché a tutto il personale della Protezione civile. L’esperienza di Cittaducale allestita in tempi record grazie all’intuizione del direttore Carmelo Tulumello può servire da apripista verso repliche in altre zone della provincia qualora si dovessero verificare in futuro situazioni di emergenza che necessitano tempestività negli interventi».

