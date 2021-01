La neve continua a creare disagi nelle zone terremotate

RIETI - Ancora neve nell'Amatriciano e ancora disagi. La neve torna a posarsi nelle zone terremotate creando non poche criticità. A preoccupare è la pesante coltre di neve che continua ad accumularsi sopra i tetti delle soluzioni abitative di emergenza non idonei a sopportare pesi. Ieri squadre di operai comunali e gli stessi inquilini delle Sae sono dovuti intervenuti per alleggerire le coperture.

Ad Illica, frazione di Accumoli così come a Capricchia di Amatrice, Roccasalli o Collemagrone dove in molti sono saliti sui tetti per spalare la neve. Problemi che si erano sommati nei giorni scorsi ai disagi creati dall'assenza di luce e rete di telefonia ma che sono stati fortunatamente risolti mentre tutti i residenti sono unanimi nel ribadire con fermezza che non hanno bisogno di assistenzialismo ma di sicurezze su rete idrica e pronto intervento da parte degli organi preposti e delle forze dell'ordine in caso di necessità. Al valico di Cittareale lungo la Salaria per Ascoli temporanea interruzione della viabilità a causa di una slavina di neve che ha interessato buona parte della carreggiata e successivamente rimossa dai mezzi spazzaneve.

Anche sul Terminilo di nuovo problematiche legate alla neve che piega gli alberi e flette i rami sotto il suo peso rendendo a rischio i tratti pedonali o aperti al transito. Anche ieri numerosi gl interventi di vigili del fuoco e personale della Protezione civile del Centro operativo comunale. di Rieti.



