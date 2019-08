L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

RIETI - Se fosse un gioco da tavolo, la Lega in provincia sarebbe già in netto vantaggio. Bandierine piazzate una dietro l’altro nei territori, nuovi ingressi frutto di una campagna acquisti che non conosce soste e dichiarazioni ufficiali del coordinatore provinciale Paolo Mattei che se creano allerta nel centrosinistra, nel centrodestra procurano allarme e addirittura disagi diffusi tra gli stessi esponenti reatini del Carroccio, per non parlare del sindaco di Rieti Antonio Cicchetti, più volte «pizzicato» a fondo.Una strategia precisa quella di Mattei che, prima di giungere all’assalto definitivo del palazzo civico di piazza Vitorio Emanuele II, sonda il terreno in città con dichiarazioni a media-lunga scadenza («il prossimo candidato sindaco di Rieti sarà della Lega e sarà una donna»), mentre avanza a tenaglia sul capoluogo, consolidando presenze e operatività nel territorio. Le ultime due manovre hanno avuto come campo d’azione l’Alto Velino e il Cicolano, dopo che la Sabina era già stata arata tra giugno e luglio.