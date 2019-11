© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Assegnati al Lago del Salto i Campionati mondiali di Wakeboard 2021. Provincia e Comune si rallegrano: «uno strepitoso risultato. Avanti insieme».«La notizia dell’assegnazione dei Campionati mondiali 2021 di wakeboard al Lago del Salto ci riempie di gioia e di orgoglio. L’eccezionale offerta naturalistica e paesaggistica del nostro territorio, unitamente alle capacità organizzative dimostrate in passato dallo staff di Claudio Ponzani, che ringraziamo fortemente, hanno permesso alla Provincia di Rieti di ottenere un risultato straordinario che proietterà ancora una volta il nostro splendido territorio sulla ribalta internazionale.L’intero territorio provinciale, a partire dal capoluogo e dalle zone in cui andrà in scena la competizione, sapranno affrontare e vincere insieme questa sfida impegnativa ed entusiasmante, mostrando ancora una volta il volto migliore di un territorio che è in grado di fare squadra e intende competere ai massimi livelli, promuovendo le straordinarie ricchezze che possiede.L’assegnazione dei Campionati mondiali di wakeboard, tra l’altro, coincide con l’assegnazione del titolo di Rieti Città Europea dello Sport 2021 e segue l’altro evento di portata internazionale che si avrà allo Stadio Guidobaldi di Rieti nel 2020 con i Campionati Europei Juniores di Atletica. Rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere questo traguardo e assicuriamo fin d’ora il massimo impegno delle Istituzioni locali. Insieme si vince».E’ quanto dichiarano il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, il consigliere comunale di Rieti delegato allo sport, Roberto Donati, e il consigliere provinciale delegato allo sport, Simone Fratini.