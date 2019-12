RIETI - Paura e tensione a Case San Benedetto. Di nuovo furti nelle abitazioni a mettere in allarme i residenti della zona che chiedono maggiori controlli e più attenzione.



I ladri hanno messo a segno tre colpi in meno di una settimana, due nel solo pomeriggio di sabato, quando i proprietari delle abitazioni erano usciti. Nei giorni scorsi alcuni episodi avevano interessato anche Campoloniano dove, nel solo pomeriggio del 25 novembre, erano stati derubati ben tre appartamenti tra via De Santis e via Rosati.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, LUNEDI' 9 DICEMBRE

Ultimo aggiornamento: 07:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA