UNDER 20

Collefiorito

La Foresta Rieti

Parziali

UNDER 16 ECCELLENZA

La ForestaSmall Rieti

Ubs Foligno

Parziali

RIETI - Sconfitta nel finale per l'Under 20 della ForestaSmall, mentre in casa l'Under 16 Eccellenza cede all'Ubs Foligno.Lontano dal PalaCordoni, cade la ForestaSmall, a Collefiorito nella prima di ritorno, i padroni di casa trovano i due punti soltanto nel finale, termina 68-63. Gara condizionata dalle molte assenze, che gli ospiti devono fronteggiare nelle ultime gare, bravi a rimanere in partita fino alla fine. La sconfitta non pregiudica il cammino dei reatini, che rimangono in corsa per le prime quattro posizioni.: Santoro 12, Pipitone 2, Delfino, Conte, Manni, Telesca 29, Morelli 2, Aprile, Cubeddu, Presciutti 12, Puorco 2, Cireddu 9. All. Fanciullo , Ass. Giordano.: Luchetti 16, Di Battista 18, Faraglia 1, Di Fazi J. 15, Gianfelice 4, Bonanomi 4, Munalli 1, Pace A., Panitti n.e., Formichetti 4. All. Boldini: 17-10, 13-15, 20-14, 18-24Al PalaCordoni passano gli ospiti, contro l'Ubs Foligno termina 66-77. Buona prestazione dei ragazzi di coach Di Fazi, in una gara equilibrata, con le formazioni sempre vicine nel punteggio. Grandi prove offerte da Barbacci e Kader, a cui non vengono sanzionati evidenti falli, che pesano sul punteggio finale. Per i reatini c'è la possibilità di invertite la rotta già dal prossimo impegno, in casa del Pontevecchio.: Barbacci 23, Toffoli 4, Laureti 6, Formichetti 10, Marchetti 2, Kader 19, Mancini 2, Cocuccioni, Damasi 0. All. Di Fazi: Giovi 7, Baldinotti 29, Madeo 10, Dolci 11, Pellegrini 2, Alessio 4, Brunori 11, Malvestiti 1, Carilli 2, Bernetti, Nappi. All. Pierotti: 20-24; 12-29; 16-5; 18-19