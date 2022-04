Jimmy Ghione di Striscia la notizia arriva a Fara Sabina per parlare della mancata metanizzazione di alcune frazioni

Jimmy Ghione di "Striscia la notizia" arriva a Fara Sabina capoluogo e lo fa per raccogliere la denuncia dei residenti sull'annosa questione della mancata metanizzazione di gran parte delle frazioni (soprattutto della zona alta del comune), attualmente servite da gpl con costi nettamente superiori a quelli del metano. Ascoltate le ragioni degli abitanti, l'inviato del Tg satirico è partito alla ricerca del sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo, le cui posizioni saranno trasmesse insieme a quelle dei cittadini in una delle puntate di "Striscia la Notizia" in onda nei prossimi giorni.