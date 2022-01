Il Rieti a un passo da Dario Flores: il difensore uruguaiano ha giocato in Champions League col Cluj

RIETI - Un uruguaiano "da Champions" in arrivo per il Rieti. Mentre continua la corte all'ex difensore di Pisa e Gubbio Lorenzo Filippini (un giocatore adattabile anche a terzino sinistro), le grandi manovre del club amarantoceleste sono rivolte verso il 37enne Dario Flores, svincolatosi dal Sona calcio, altro club di serie D, attualmente decimo in classifica con 24 punti all'attivo, col quale aveva iniziato la stagione e sancito il suo ritorno in Italia.

Il curriculum

Nato a Montevideo il 6 febbraio 1984, Flores Bistolfi Dario Antonio, meglio conosciuto come Darion Flores, è cresciuto nel settore giovanile del Rivel Plate uruguagio, tra le sue esperienze italiane spiccano quelle col Perugia in B (7 presenze) e col Matera in C (11 presenze) nella stagione 2014/'15, prima di fare ritorno in Patria, dove ha vestito, tra l'altro, le maglie di Racing Club, Cerro Lago, CSD Municipal, CA Atenas e Central. Per lui apparizioni anche in Spagna e in Venezuela, ma anche in Romania col Cluj, collezionando 14 presenze nella serie A romena, nonché 2 apparizioni in Champions League, nelle due stagioni vissute nell'est europeo.