Quel che resta del Rieti affonda allo Scopigno: Sangiovannese-poker (0-4). Foto. Ora la classifica si fa complicata

RIETI - Non ci sono più aggettivi per commentare la stagione del Rieti, che dopo il pari casalingo con la Pro Livorno, "riesce" a fare peggio nel recupero della prima giornata del girone di ritorno, rimediando un sonoro 4-0 per mano della Sangiovannese, pregiudicando ulteriormente la classifica provvisora.

Apre le danze Polo su calcio di rigore al 25' dopo un clamoroso svarione difensivo di Tiraferri, che poi commette fallo su Bellini. Raddoppia sul finire del primo tempo ad opera di Sacchini che, al 42' sfrutta a dovere un perfetto cross dalla sinistra di Migliorini, infilando il pallone sotto l'incrocio dei pali con un colpo di testa potente e preciso. Rieti inconcludente, eccezion fatta per la traversa iniziale di Coulibaly, Sangiovannese concreto e cinico e al 14' della ripresa è tris: Polo a centro area viene imbeccato dall'ennesimo cross di giornata di Migliorini e per Marenco non c'è nulla da fare. Nel finale arriva anche il poker col giovane Calosi che dopo una serpentina in area batte il portiere con un sinistro centrale, ma imparabile, Marenco salva la faccia ed evita il pokerissimo, ma l'epilogo non risparmia squadra, staff e dirigenza da fischi e invettive da parte dei pochi tifosi reatini presenti sugli spalti.

L'unica nota positiva della giornata, il rientro in campo di Cristian Esposito a cinque mesi esatti di distanza dall'operazione al legamento crociato del ginocchio destro.

Il tabellino

Rieti (4-3-3): Marenco 5; Tiraferri 4,5, De Martino 5,5, Canestrelli 5, Falilò 5; Orlandi 5 (8’st Esposito 6), Cesani 4,5 (19’st Pedone 3), Attili 6; M. Menghi s.v. (29’pt Vari 5,5), Coulibaly 6, Scibilia 6 (8’st E. Menghiv5,5). A disp: Giori, Manca, Cerroni, Benhalima, Ghita. All.: Boccolini 4,5.

Sangiovannese (4-2-3-1): Cipriani 6; Migliorini 8, Lorenzoni s.v. (6’pt Fanetti 6,5), Rosseti 6, Giannini 6,5 (35’st Moruzzi s.v.); Nannini 7, Baldesi 7; Di Vito 6,5, Bellini 6,5 (28’st Calosi s.v.), Sacchini 7 (38’st Giordano s.v.); Polo 8 (26’st Akammadu s.v.). A disp.: Palagi, Milani, Falsini. All.: Iacobelli 7.

Arbitro: Garofalo di Torre del Greco 6 (Di Bartolomeo-De Santis).

Marcatori: 25’pt (rig.) e 14’st Polo (rig.), 42’ pt Sacchini, 35’st Calosi.

Note: giornata soleggiata, terreno in discrete condizioni, spettatori 100 circa. Al 28’st espulso Pedone (R) per doppia ammonizione. Ammoniti: De Martino, Cesani (R). Giannini (S). Calci d’angolo: 4-3 per il Rieti. Recupero: 1’pt, 3’ st