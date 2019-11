© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A Santa Rufina ha avuto un ottimo successo la Giornata della Salute, promossa dal Centro Sociale e dai Lions di Cittaducale. 240 le persone che si sono recate, sabato, nei locali della scuola primaria per l’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione. A disposizione medici di reumatologia, ortopedia, angiologia, cardiologia e specialisti per effettuare esami diagnostici come la Moc.«Rispetto agli anni precedenti – commenta soddisfatto il presidente del Centro Sociale di Santa Rufina Mario D’Angeli, abbiamo migliorato i numeri, grazie al fondamentale supporto di medici, della Asl, della dirigente scolastica, del Comune e in particolare del sindaco. Da anni ci impegniamo nell’organizzazione di eventi dedicati a test ed esami sanitari, nel diffondere il concetto della prevenzione e della attività psicomotoria per restare in salute. Sicuramente continueremo su questa strada di assistenza alla salute dei cittadini».Le visite effettuate sono state oltre 400. A disposizione, dalle 9 alle 14, 12 specialisti, 12 infermiere e 15 volontari.Gli ambulatori di cardiologia e della Moc sono rimasti aperti oltre le 15, per permettere a tutti di effettuare gli esami, totalmente gratuiti per i cittadini.