RIETI - «Signora mi apra, siamo tecnici dei gas. Ma per tre venditori di una nota multiutility nazionale la mattinata si è conclusa con un controllo dei documenti da parte di una pattuglia della Polizia intervenuta in piazza Bettino Craxi dopo una serie di segnalazioni.



Permessi e documenti dei tre assolutamente in regola, ma ormai in città è psicosi dopo gli ultimi episodi in fatto di furti e rapine in abitazioni, anche in pieno giorno. © RIPRODUZIONE RISERVATA