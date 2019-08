Fuga di gas in via Mulino della Salce, evacuata l'area

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti stanno intervenendo dalle prime ore di oggi pomeriggio in Via Mulino della Salce a causa di una pericolosa fuga di gas avvertita dai condomini del palazzo posto proprio di fronte al passaggio a livello ferroviario.Fatte arrivare in posto le forze dell'ordine per delimitare l'area e contattata la società del GAS che gestisce le utenze in quella zona, i Pompieri hanno fatto evaquare nell'immediatezza tutte le persone presenti nell'edificio e contestualmente si sono messi all'opera per rintracciare il punto della perdita da dove fuoriusciva il GAS. In questi momenti, con la Ditta responsabile della manutenzione, si stà scavando sulla Via Loreto Mattei.I lavori dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, e delle squadre della manutenzione della linea, termineranno appena verranno ripristinate le condizioni di sicurezza dell'intera area interessata dalla perdita del GAS.