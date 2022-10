Francesco Oddi, per molti anni magistrato a Rieti, nominato dal Csm presidente del tribunale di Viterbo

RIETI - Via libera da parte del Csm alla nomina del giudice Francesco Oddi alla presidenza del tribunale di Viterbo. Il plenum ha ratificato l’indicazione formulata a maggioranza dalla quinta commissione incarichi direttivi, che aveva espresso due voti anche a favore del secondo aspirante Leopoldo Sciarrillo, giudice del tribunale di Oristano, e dopo aver acquisito il concerto da parte del ministro della Giustizia Marta Cartabia per entrambi i candidati, ha deliberato la nomina del dottor Oddi alla guida della sede viterbese. Il magistrato, che a Rieti il mondo dell’avvocatura ricorda molto bene, in due diversi periodi della sua carriera ha prestato servizio a piazza Bachelet. Nei primi anni 90 come giudice del tribunale, componente del collegio penale, poi come presidente di sezione, incarico ricoperto anche a Roma dal 2019, e fino alla nomina attuale.