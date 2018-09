di Renato Leti

RIETI - Nella terza giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza il finale di partita è ancora amaro per la Valle del Tevere che subisce il gol del pareggio dell'Almas a sette minuti dalla fine dell'incontro. Finisce così sull'1-1 al Comunale di Forano la seconda gara in casa dei biancoblu dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate.



Attimi di paura dopo soli trenta secondi dal fischio d'inizio quando Giurato e Gomez si scontrano intervenendo in contemporanea sul pallone e restano a terra con ferite sulla fronte: intervengono i sanitari dell'ambulanza che medicano i due giocatori e Gomez può riprendere poi il gioco mentre Giurato viene sostituito da Mamarang.



Lo stesso Giurato poi rassicura i presenti dicendo che si sarebbe recato in ospedale per l'apposizione di alcuni punti di sutura. Al 14' la Valle del Tevere si rende pericolosa con un cross di Paletta sul quale non arriva alla deviazione Mamarang ed al 24' con un'incursione di Danieli preceduto in uscita da Mennini. Nel finale di primo tempo c'è un tiro di Capuani bloccato da Aniello al 40' e un minuto dopo un colpo di testa di Danieli a conclusione di uno scambio Fiorentini-Jammeh. Al 45' Aniello respinge una conclusione in corsa di Valentini.



Il gol del vantaggio dei padroni di casa arriva al 2' della ripresa e porta la firma di Danieli: il bomber di Sant'Oreste si fa trovare pronto sotto rete sul cross di Mamarang e sigla il quarto gol personale di questa stagione: finora ha segnato sempre nelle tre giornate di campionato. Il successo della Valle del Tevere sembra assicurato, viste anche le parate di Mennini nel finale di gara sui ripetuti tentativi dello stesso Danieli, ma al 38' arriva il gol-beffa dell'Almas quando Palmarucci lascia partire un tiro da lontano che supera le retrovie dei biancoblu e s'infila sotto l' incrocio dei pali per il definitivo 1-1.



I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

«E' incredibile: abbiamo preso il gol sull'unico tiro degli avversari ed abbiamo perso due punti!».

Alessandro Manciocchi, tecnico Almas Roma

«Un pareggio meritato, scaturito dalla bella reazione dei nostri ragazzi che hanno mostrato sul campo grande carattere».



IL TABELLINO

Valle del Tevere : Aniello 6, Paletta 7, Renelli 6, Fiorentini 6.5, Bianchi 6, Passiatore 6, Giurato ng (1' pt Mamarang 7, 43' st Gallaccio ng), Gomez 6.5, Danieli 7, Jammeh 6 (1' st Marvelli ng, 32' st Hrustic ng), Grizzi 6. A disp. Crocco, Fusaroli, Pileri, Manga, Risi. All. Scaricamazza

Almas Roma : Mennini 7, Capuani 6 (28' st Palmarucci 7), Marchetti 6 (33' st Petrizza ng), Vassallo 6, Bertini 6, Olivieri 6, Gaffi 6 (17' st Incoronato 6), Cannillo 6.5, Fabiani 6 (33' st D'Avino ng), Valentini 7, Milano 6 (37' st Fortuna ng). A disp. Facchini, Grelloni, Mascioli, Nuovo. All. Manciocchi

Arbitro : Caruso di Viterbo (Raccanello di Viterbo e Brizzi di Aprilia)

Reti : 2' st Danieli, 38' st Palmarucci

Note : ammoniti Capuani, Bertini, Palmarucci; angoli: 6-1; spettatori: 150 circa.



ALTRI RISULTATI, III GIORNATA

Bricofer Casal Barriera-Ronciglione United 2-2

Campus Eur-Astrea 0-1

Civitavecchia 1920-Atletico Vescovio (alle 15.30)

Cynthia-Crecas 4-1

Montespaccato-Montalto 2-2

Real Monterotondo-Team Nuova Florida 3-5

Unipomezia-Eretum Monterotondo 2-1

Villalba OM-Sporting Genzano 0-1



CLASSIFICA

Astrea 9

Unipomezia 7

Team Nuova Florida, Valle del Tevere, Montespaccato, Sporting Genzano 5

Cynthia, Real Monterotondo 4

Villalba OM, Eretum Monterotondo, Crecas, Bricofer Casal Barriera, Campus Eur 3

Ronciglione United 2

Almas Roma, Montalto, Civitavecchia (*) 1

Atletico Vescovio (*) 0

(*) giocano alle 15.30

