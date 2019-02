ATTI FIRMATI ILLEGITTIMI

RIETI - Decadenza degli ex articoli 110: in Comune sono ore frenetiche per trovare in breve una soluzione alla risoluzione di diritto dei contratti a tempo determinato del dirigente del Settore Finanziario, Maria Grazia Marcucci, e del comandante della Municipale, Massimo Belli.L’unica strada che sembra aprirsi prima del 31 marzo, termine ultimo per l’approvazione del bilancio, sembra essere quella della nomina ad interim di due dirigenti che possano sostituire i decaduti (peraltro, lo stesso ruolo di dirigente del Settore Finanziario toccò alla Giammarchi, prima dell’arrivo della Marcucci).L’altra grande voragine da affrontare, ora, sarà anche la possibile illegittimità di tutti gli atti firmati dai due dirigenti a partire dal 27 settembre, autenticati a decadenza già avvenuta. L’opposizione consiliare attacca e ieri mattina è andata dal Prefetto per rappresentare la situazione, con gli atti firmati dai dirigenti dopo il 27 settembre spediti alla Corte dei Conti. E lunedì è intanto stato convocato il consiglio comunale. Si annuncia una seduta caldissima.