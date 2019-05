SECONDO QUARTO

PRIMO QUARTO

I quintetti iniziali:

Ultimo aggiornamento: 21:36

RIETI - E’ gara 5 al PalaSojourner tra Rieti e Forlì.13'- Il secondo quarto si apre con due triple consecutive di Jackson che fanno volare Rieti sul 29-13 in meno di 40” di gioco. Giachetti trova un canestro in penetrazione per tenere i suoi a galla, ma Conti trova subito un canestro da sotto per il 31-15. Sul capovolgimento di fronte Lawson segna da sotto il 31-17, poi Rieti sbaglia in attacco e Diliegro segna il 31-19 a 7’ dall’intervallo lungo.10'- Rieti difende ancora forte, Jones rimedia un altro fallo e fa 1/2 ai liberi per il 20-6. I romagnoli muovono il tabellino dalla lunetta con Lawson che fa 2/2 a 3’ dalla fine. Sul capovolgimento di fronte Casini sbaglia una tripla, Forlì riparte e De Laurentiis dai liberi fa 1/2 per il 20-9. Casini sbaglia un’altra tripla, poi commette fallo sempre su De Laurentiis che dalla lunetta fa ancora 1/2 per il 20-10 a 2’ dalla fine. Vildera sbaglia da sotto, poi Bonacini commette fallo su Giachetti che va in lunetta con un 1/2 per il 20-11. In campo torna Bobby Jones che aveva chiesto il cambio e rimedia subito il fallo di De Laurentiis che lo manda in lunetta con un 1/2 che vale il nuovo +10 (21-11). Giachetti segna in transizione per Forlì, poi Toscano sigla su assist di Jones il 23-13 con il quale si va al primo riposo.6'- Rieti chiude la via dell’attacco a Forlì e trova l’allungo con tre azioni spettacolari: Jackson penetra per un canestro da sotto, Jones trova la seconda tripla della serata e poi Tomasini in reverse sigla il 15-6 a 5’43 dalla fine del primo periodo, con Nicola costretto a chiamare time out. Al rientro gli ospiti non trovano la via del canestro e Rieti allunga ancora con un canestro di Jackson e un 2/2 ai liberi di Jones che vale il 19-6 a 4’ dalla fine.3'- Avvio nervosissimo, con le due squadre che si danno subito battaglia. Foflì segna due volte da sotto, ma Rieti trova due triple con Jones e Jackson, poi Jones ruba palla e serve a Vildera l’assist per l’8-4 dopo 2’30. Forlì resta in scia con Diliegro da sottoper l’8-6 a 7’ dalla fine del periodo.Jackson, Tomasini, Toscano, Jones, VilderaGiachetti, Marini, Donzelli, Lawson, DiliegroPartita da dentro o fuori, partita da sogni o incubi, partita comunque da ricordare. E’ Rieti contro Forlì, ultimi 40’ di una sfida cominciata 10 giorni fa, portata sul 2-0 da Rieti e poi trascinata sul 2-2 dai romagnoli. Atmosfera da brividi in un palazzo bello e pieno come non si vedeva da anni, probabilmente da oltre un decennio. Tutti dentro già da un’ora prima della gara, con tutti i posti riempiti quando le squadre dovevano ancora entrare in campo per il riscaldamento. Curva Terminillo strapiena e coloratissima, a fronteggiare con cori e coreografie gli oltre 200 forlivesi sistemati sul lato opposto del palazzo. Come in gara 2, presentazione da brividi con le luci spente al momento della “chiamata” della Npc Rieti: riflettori spenti, luci dei telefonini ad illuminare il parquet e tutti in piedi ad accompagnare i reatini in campo. Prima della palla a due la Terminillo ha alzato uno striscione ironico per protestare contro i fischi arbitrali subiti dalla Zeus in gara 4.