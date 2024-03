Al Gudini il derby Cantalice-Valle del Peschiera, le aspettative di Patacchiola e Pezzotti

RIETI - Cantalice e Valle del Peschiera per il derby del Gudini. Domani alle 15 le due realtà reatine in Promozione si giocano un pezzo di salvezza diretta.

Arrivano da due percorsi diversi: il Cantalice dopo un avvio sprint sta accusando infortuni e squalifiche. Il Valle del Peschiera tra alti e bassi sta attraversando una stagione sicuramente più costante. I biancorossi a quota 31 punti hanno sicuramente più bisogno di punti rispetto ai rossoblù con 35 punti. Match sicuramente interessante fra due dei tecnici più preparati della categoria.

Le dichiarazioni

Il tecnico Simone Patacchiola

«Sarà una gara dura contro una squadra che è in ottima salute, dovremmo fare una grande prestazione per cercare i tre punti e dimostrare che siamo ancora sul pezzo».

Il tecnico Lorenzo Pezzotti

«Abbiamo lavorato bene come al solito. I ragazzi si impegnano e questa settimana ho tutti a disposizione. La stiamo preparando come prepariamo tutte le partite senza preoccupazioni ma sempre con rispetto. Daremo tutto come sempre».