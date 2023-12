Domenica 31 Dicembre 2023, 00:10

RIETI - Dalla Sabina ai prestigiosi e ambiti fornelli di una delle cucine più famose d’Italia, quella di Masterchef. Deborah Meloni, 30enne di Poggio Mirteto, è riuscita nell’impresa di entrare a far parte del ristrettissimo lotto dei partecipanti alla tredicesima edizione del talent show culinario che negli anni ha rivoluzionato la cucina in televisione. Il popolarissimo programma, in onda su SkyUno il giovedì sera, vede tra i protagonisti assoluti della Masterclass anche la giovane sabina che fin da subito ha impressionato gli stellati giudici. Gli chef Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli non hanno esitato a consegnare il grembiule bianco a Deborah dopo una convincente prova ai live cooking durante le selezioni.

Deborah, accompagnata per l’occasione dal marito Michel Arcangeli, si è presentata di fronte ai giudici preparando una varietà di verdure in brodo vegetale con estratto di rapa rossa che ha convinto pienamente i tre chef, i quali hanno elogiato l’ottima prova della giovane mirtense. Tre “sì” sono valsi a Deborah l’ambitissimo grembiule bianco e l’ingresso diretto nella Masterclass. La concorrente mirtense è una giovane mamma che proprio dai due figli, Christian e Jennifer, è stata convinta ad iscriversi al popolare programma culinario e a mettersi in gioco viste le proprie qualità. Deborah, che lavora come team leader, ha imparato da autodidatta i segreti della cucina, con una sconfinata passione che condivide assieme alla famiglia. Nella sua scheda viene evidenziato come per lei i dolci siano un vero e proprio modo di esprimersi e divertirsi: si diletta nel costruire sculture e torte in pasta di zucchero. La forza e la determinazione di Deborah non sono in discussione: per lei Masterchef è anche una sfida personale per dimostrare il suo vero valore fissandosi obiettivi elevati e traguardi straordinari da raggiungere con tutta la propria voglia.

Il percorso. Nelle scorse puntate ha dimostrato il suo valore anche nella prima prova in esterna della stagione, vinta dalla sua brigata nella cornice di Messina convincendo i quaranta nuotatori che hanno fatto da commensali e giudici dei menù. Sul sito di Masterchef è possibile trovare anche una puntata di “MasterchefMagazine” con lei protagonista di un piatto che racconta anche le sue origini sarde. Deborah, oltre alla sua splendida famiglia e alla grande determinazione che la caratterizza, avrà sicuramente dalla sua parte Poggio Mirteto e tutta la Sabina che la seguiranno passo dopo passo in questo percorso molto speciale facendo il tifo per lei e per i suoi piatti prova dopo prova, puntata dopo puntata, sempre su SkyUno e sui profili social di MasterchefItalia.