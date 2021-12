Covid: i contagi fanno boom, ci sono ben 110 nuovi positivi ed è morto al de Lellis un uomo di 62 anni non vaccinato

RIETI - Covid: un nuovo decesso e boom di contagi, con il totale dei positivi che supera abbondantemente le 600 unità. Sono infatti ben 110 i nuovi infetti che il bollettino della Asl conteggia oggi, ma riferiti alla giornata di martedì. L'uomo deceduto è un uomo di 62 anni e non era vaccinato.

Ma ecco il bollettino della Asl, relativo alle ultime 24 ore: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 110 nuovi soggetti positivi al test Covid-19.

APPROFONDIMENTI RIETI Covid, niente feste di piazza a Capodanno in tutta la provincia RIETI Covid: il 90% degli 11 ricoverati non vaccinato. 3 in terapia... RIETI Rieti, Omicron spaventa: per il Natale resiste solo il Terminillo

Rieti (59) – Accumoli (7) – Amatrice (1) – Antrodoco (1) – Belmonte in Sabina (1) – Cantalice (1) – Casaprota (1) – Cittaducale (2) – Collalto Sabino (1) – Collevecchio (1) – Colli sul Velino (1) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (10) – Forano (2) – Greccio (1) – Magliano Sabina (1) – Monteleone Sabino (1) – Poggio Bustone (1) – Poggio Catino (1) - Poggio Mirteto (4) – Poggio Moiano (2) – Poggio Nativo (1) – Posta (1) – Selci (2) – Stimigliano (2) – Tarano (2) – Torricella in Sabina (2).

Si registrano 41 nuovi guariti: (9) Rieti – (2) Accumoli – (7) Amatrice – (1) Antrodoco – (2) Cittaducale - (7) Fara in Sabina – (5) Forano – (1) Labro – (4) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Moiano – (1) Stimigliano.

Numero tamponi eseguiti: 900.

Totale tamponi eseguiti: 161.208.

Si registra un decesso: un uomo di 62 anni (Terapia Intensiva OGP Rieti – non vaccinato).

4 positivi sono stati registrati presso le Asl territoriali di residenza.

Totale positivi: 647.