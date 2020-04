RIETI - Distanti, ma uniti sotto un’unica stella che da questa sera tornerà ad illuminarsi, come segno di speranza e salvezza. A Santa Rufina l’associazione “Rulli e cantine” torna ad accendere la stella cometa, simbolo della natività e tradizionalmente del periodo natalizio. Orientata verso la grotta del primo presepe di Greccio, è stata voluta dai cittadini per illuminare il cammino di quanti la ammirano. Brillerà sicuramente per tutta la Settimana Santa, fino al lunedì dell’Angelo.

«Vorremmo che fosse un segno di speranza e di pace per tutti gli abitanti del paese e tutti i familiari delle vittime del Coronavirus – spiega Sandro Angeletti dell’associazione Rulli e Cantine – La accendiamo in via eccezionale al di fuori del periodo natalizio e in questo delicato periodo della nostra vita avrà un preciso significato, quello di una guida spirituale verso il bene, per tutti noi, ma soprattutto per coloro che hanno perso i propri cari in questa immane tragedia umana. In un momento così difficile, Santa Rufina vedrà il cielo illuminato dalla propria stella, che farà luce e indicherà la strada verso tempi migliori».

L’associazione ringrazia la parrocchia di Santa Rufina, il Comune di Cittaducale e Acqua Pubblica Sabina.

«Ci teniamo - aggiunge Angeletti – A rivolgere un particolare pensiero agli abitanti di Contigliano, oggi zona rossa. Un abbraccio a tutti coloro che vivono sulla propria pelle la gravità della pandemia in corso».









