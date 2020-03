© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Insieme, ognuno dal proprio balcone, ieri alle 20 i cittadini di Santa Rufina, nel comune di Cittaducale, si sono ritrovati a cantare l’inno di Mameli.Nel giorno che ricorda l’Unità d’Italia, l’iniziativa, promossa dall’associazione Rulli e Cantine, ha richiamato in molti alle finestre, ornate da tricolori.Da diverse parti del paese altoparlanti, in contemporanea, hanno diffuso mezz’ora di musica, in un flashmob che, come ha spiegato il presidente dell’associazione Sandro Angeletti, “ha voluto unire moralmente tutta la popolazione e renderla compatta di fronte al Coronavirus”.Un grande coro, con tanto di immancabili applausi, si è levato per cantare, tra gli altri, con Toto Cutugno e “L’Italiano”, Adriano Celentano e “Azzurro”, Rino Gaetano e “Ma il cielo è sempre più blu”.“L’applauso più lungo – ha aggiunto Angeletti – Va a tutti i medici, agli infermieri, agli operatori sanitari impiegati in questi giorni a salvare vite umane mettendo a rischio la propria. Un altro apprezzamento va a tutte le Forze dell'Ordine: Carabinieri, Polizia, Polizia Penitenziaria, Municipale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ai commercianti e a tutto il loro personale, agli autotrasportatori, che continuano ad essere impegnati per offrire e garantire il servizio alla comunità. A noi tutti resta il compito di restare il più possibile a casa, solo così potremo sconfiggere il virus”.