Coronavirus: la campagna di vaccinazione ha raggiunto quota duemila e trecentocinquantasette persone raggiunte

RIETI - Prosegue a pieno regime e senza sosta la campagna vaccinazioni anti Covid della Asl di Rieti. Ad oggi sono 2.357 le persone vaccinatepresso le sedi predisposte dall’Azienda, in ospedale e sul territorio presso i Distretti e attraverso le equipe itineranti che operano nelle Residenze sanitarie assistenziali e nelle case di riposo.

Il dato è in linea con il programma vaccinale regionale, sia per la somministrazione delle prime dosi che per la somministrazione delle seconde dosi.

