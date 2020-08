Coronavirus, risalgono i contagi: positive due donne di Rieti

RIETI - Coronavirus, si rialzano i contagi. Due nuovi positivi in provincvia: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 2 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si tratta di due donne, di nazionalità italiana, residenti a Rieti, con link familiare già noto e isolato. In corso ulteriori indagini epidemiologiche.



Totale positivi in provincia di Rieti: 12



177 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 0.



5 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



Gli operatori del Servizio di Igiene pubblica della Asl di Rieti, monitorano giornalmente i casi descritti sul territorio ed effettuano le indagini epidemiologiche necessarie alla valutazione e verifica di eventuali casi sospetti.



Il monito. “Il calo diffuso di tensione registrato in queste settimane, che abbiamo sottolineato e richiamato pubblicamente in tutti i comunicati stampa e note informative emanati fino ad oggi – precisano dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti – non può essere oltremodo tollerato, perché ne va della salute di ognuno di noi. In particolare, stiamo osservando che in molti casi, i giovani continuano a girare senza mascherina e si assembrano in piazze e strade diventando un pericolo per loro stessi e per i propri cari. Dall’altra parte, abbiamo i casi di importazione, di rientro o in transito nel nostro territorio, che vanno individuati e isolati precocemente per evitare la diffusione del virus: fenomeno, quest’ultimo, che l’Azienda sta contrastando con screening massivi e con il contributo dei Sindaci dei comuni della provincia. E’ necessario non abbassare la guardia ed elevare al massimo il senso di responsabilità. Per questo ci sentiamo ancora una volta di richiamare e con forza tutti i cittadini a rispettare le regole fondamentali di prevenzione, che dopo sei mesi di emergenza Covid-19, dovrebbero essere interiorizzate e diventare comportamento quotidiano di tutti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA