Ultimo aggiornamento: 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - "Tranquilli, godiamo tutti di ottima salute". E' la responsabile del punto vendita reatino di Orsolini a rassicurare tutti dopo le voci che circolano in queste ore in città e sui social e che darebbero per chiuso il negozio, con i dipendenti in quarantena.In una nota, è la famiglia Orsolini a fare chiarezza su quanto accaduto.«Il punto vendita è regolarmente aperto e nessuna delle persone che vi lavora è risultata positiva al coronavirus».Tutto è partito dalla notizia di un rappresentante commerciale proveniente dall'Umbria che, dopo una visita presso il punto vendita reatino, è risultato positivo al tampone.Una volta appresa la notizia Orsolini ha immediatamente messo in campo tutte le azioni previste dal Ministero della Salute per eliminare il rischio di contagio.E' stata inoltre effettuata la sanificazione di tutta l’area. «Il punto vendita Orsolini di Rieti - conclude la nota - essendo completamente sanificato risulta essere una delle zone più sicure in città.Quattro persone di Rieti sono comunque in quarantena volontaria.