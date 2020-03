© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Operativo il Centro Operativo Comunale di Fara Sabina. «Il Coc ha la funzione di seguire l'insorgere di eventuali emergenze sanitarie e di assicurare - ha spiegato il sindaco Davide Basilicata - nell'ambito del territorio comunale, il coordinamento e il supporto di eventuali servizi di assistenza. Raccomando a tutti i miei cittadini di rivolgersi al Coc solo in casi di estrema necessità al fine di facilitare la pianificazione di eventuali emergenze. La popolazione sarà costantemente aggiornata sulla situazione tramite il sito internet e i canali social. In questi giorni è importante mantenere la calma ed affrontare insieme questa emergenza con lo spirito che da sempre ci lega come comunità».NUMERI UTILIinfo o contatti potete seguire il sito istituzionale della città, i canali social ufficiali e il numero dedicato 0765488136. La sede del COC è nella Delegazione comunale di via Servilia a Passo Corese. Vi ricordo le misure igienico-sanitarie da seguire e le prime azioni fondamentali per evitare il contagio.