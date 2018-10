SPES POGGIO FIDONI-CANTALICE

MAGLIANESE-DOC GALLESE

S.ANGELO ROMANO-PASSO CORESE

SALTO CICOLANO – LICENZA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI- Domani, mercoledì 17 ottobre, alle 15.30 torna la Coppa Italia Promozione. Il ritorno dei trentaduesimi di finale vede i riflettori puntati sul derby Spes Poggio Fidoni-Cantalice, discorso qualificazione aperto anche per Maglianese e Passo Corese. Situazione opposta per il Salto Cicolano che vede la strada in salita.Il 2 a 2 dell’andata tiene teso il filo tra le due reatine. Derby storico che in questo caso ha un sapore diverso: chi continuerà il percorso in Coppa? Per il Cantalice fuori casa sarà molto dura: «Mi aspetto una partita difficile sotto tutti i punti di vista, loro vengono da un bel colpo in campionato, noi proveremo a passare il turno anche se sarà complicato visto il risultato di andata» afferma il tecnico dei biancorossi Simone Patacchiola. «Sarà una gara complicata, noi veniamo stanchi, loro sono una corazzata. La Coppa non è la nostra priorità ma cercheremo di fare bella figura», dichiara il direttore sportivo dei gialloverdi Massimo Lattanzi.Dopo la vittoria in campionato anche la Maglianese torna in Coppa. L’andata del 3 ottobre sul campo della Doc Gallese terminò 1 a 1, un ottimo pareggio fuori casa per la formazione di mister Massimo Lucà che dice: «Domani vogliamo vincere e passare il turno, sappiamo di affrontare un'ottima squadra ma giochiamo in casa e vogliamo provarci».Dopo il ko in campionato il Passo Corese pensa al ritorno di Coppa Italia. Sfida utile per tornare sull’onda del buon umore, alla neopromossa ricca di giovani farebbe di sicuro bene al morale. Al Di Tommaso finì 1 a 1, domani al Fiorentini di Guidonia la qualificazione è apertissima per i ragazzi di mister Fabrizio Benigni che dice: «Avremo molte assenza per motivi lavorativi, chiunque scenderà in campo giocherà con la stessa grinta del turno di andata. Cercheremo di disputare una buona partita magari con un piccolo pensiero al passaggio del turno».Dopo un buona prestazione con la capolista Cantalice in campionato, il Salto Cicolano in crescita cerca di fare bene anche in Coppa. Nel turno di andata di questa competizione la gara si concluse per 3 a 0 in favore del Licenza. Domani sfida difficile, anche se giocata davanti al pubblico amico del De Amicis di Corvaro. «Cerchiamo una vittoria che ci porti fuori dalla crisi e dal brutto periodo anche se il nostro obiettivo è il campionato - afferma il vice allenatore Massimo Petrini - se domenica non ci prenderemo i tre punti sarà dura salvarsi».