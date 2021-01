Crolla un muro perimetrale a Coltodino di Fara Sabina, la frana invade via Santa Maria dei Santi

RIETI - Frana in via Santa Maria dei Santi, nel centro storico di Coltodino, frazione di Fara Sabina. A crollare sarebbe stato un muro perimetrale nei pressi del nuovo parcheggio che non è stato interessato dallo smottamento. Il boato è stato enorme ed ha gettato in allarme tutti i residenti della storica via. La frana si è verificata alle ore 18.

Sono appena arrivati i vigili del fuoco che dovranno appurare che non ci siano persone coinvolte. Sul posto anche carabinieri, polizia municipale, l'assessore Giacomo Corradini e il vicesindaco Simone Fratini.

Il fronte franoso è 4 metri di altezza per 20 di lunghezza. Smottamento molto rilevante del terreno. Sul post sono al lavoro le squadredei vigili del fuoco di Poggio Mirteto, Rieti e Montelibretti che ha inviato specialisti del Gos che operano con piccoli escavatori per verificare che non ci siano feriti.

Ultimo aggiornamento: 19:07

