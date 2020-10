Rieti, coronavirus: un positivo all'Istituto Rosatelli, classe in quarantena

RIETI - Coronavirus: Rieti registra il suo sesto caso di positività all'interno delle scuole superiori della città.

Dopo cinque casi all'istituto tecnico economico "Luigi di Savoia", stavolta si tratta dell'istituto tecnico industriale "Rosatelli", dove si è registrato un primo caso di positività e una classe è stata posta in quarantena. Regolarmente garantite le lezioni in presenza per il resto dell'istituto.

Ultimo aggiornamento: 14:23

