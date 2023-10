Guasto al serbatoio costringe Cittaducale a rimanere senza acqua

RIETI - Cittaducale senza acqua. Non mancano problemi e disagi nel comune angioino per l’assenza di acqua che si protrae da questa mattina.

Tecnicamente – da quanto riferito da Aps ai residenti – si sarebbe trattato di un guasto occorso ai serbatoi di acqua e che ne ha provocato lo svuotamento. Da subito al lavoro i tecnici di Acqua pubblica sabina. Numerose le segnalazioni.

Da quanto appreso il guasto sarebbe stato ora riparato e per le 17 si dovrebbe tornare al ripristino delle condizioni di normalità anche per via dei tempi necessari al riempimento dei serbatoi svuotati.