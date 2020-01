Rieti, casa in fiamme, illesi i proprietari

Ultimo aggiornamento: 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In fiamme un'abitazione in località Macaiola, sul territorio comunale di Poggio Nativo. L'incendio, secondo le prime ricostruzioni, pare essere divampato dal camino e al momento i danni alla casa, che si sviluppo su più piani, sembrano essere rilevanti. Fortunatamente, i proprietari, marito e moglie, sono riusciti a mettersi in salvo, scappando in tempo dall'abitazione che poi è stata avvolta dal fuoco e al momento è stata dichiarata inagibile.I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno operato per mettere in sicurezza l'edificio situato in località di campagna tra Poggio Nativo e Monte Santa Maria. Sul posto anche il 118, a cui ha fatto ricorso l'uomo l'uomo che, nell'intento iniziale di spegnere le fiamme, era stato circondato dal fumo sprigionatosi dal principo d'incendio stesso. Presenti a gestire la situazione emergenziale anche i carabinieri della stazione di Poggio Nativo.