Cantalice prova a fermare Monterotondo e fare un piacere al Fc Rieti. Patacchiola: «Lotteremo fino alla fine»

RIETI - Al Gudini un match da tutto esaurito: domani alle 15 il Cantalice aspetta il Monterotondo 1935. Tutto il Fc Rieti, che affronta un turno di riposo, sarà attento alla sfida sperando in un passo falso degli eretini. Terminò 0-0 la gara di andata.

Il Cantalice però arriva alla sfida non proprio come voleva, assenti saranno Massimi, Accardo e Ortenzi squalificato. Tornano, dopo aver scontato un turno di squalifica i fratelli Mostarda. In dubbio l’impiego di Rossi dal primo minuto. Gli ospiti, secondi a -2 dalla capolista, hanno l’opportunità di tentare almeno momentaneamente il sorpasso costringendo poi il Rieti a rincorrere per la prima volta.

Gli eretini arrivano da sei vittorie consecutive con numeri vertiginosi: 21 gol fatti, solo uno subito. Nel girone contano la miglior fase difensiva mentre il terzo miglior attacco con bomber Tornatore in vetta alla classifica dei marcatori del girone B.

Le parole di mister Simone Patacchiola

«Gara complicata. Il Monterotondo è una squadra forte e attrezzata. Noi recuperiamo i due Mostarda ma perdiamo Ortenzi. Non sarà certo facile fare punti con una corazzata del genere ma noi siamo abituati a lottare e a non mollare mai».