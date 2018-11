RIETI - L’esposto contro la centrale a biomassa di Piani Poggio Fidoni approda sul tavolo della procura della Repubblica di Rieti.



Dopo quello già presentato dal comitato La Rotonda di Vazia per l’impianto di produzione di biometano di via Malfatti, all’attenzione di piazzale Bachelet arriva ora anche la vicenda della struttura che dovrebbe sorgere a Piani Poggio Fidoni, in località Jaccio, su un terreno di proprietà della diocesi di Rieti, che ha concesso in affitto il suo appezzamento, per ventuno anni, alla società reatina Beta Bioenergy.



