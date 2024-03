La Npc cerca il bis e tenta l'impresa a Montecatini. Ponticiello: «Imporre i nostri ritmi»

RIETI - Trasferta ostica per la Npc, stasera ospite al PalaTerme (ore 20.30) della Gema Montecatini, quarta in solitaria della classifica. Reatini in fiducia sulla scia del successo sul Brianza di mercoledì sera, spera di ripetersi contro una delle formazioni più forti del campionato.

Impresa ardua per una Npc però pronta a non sfigurare, con coach Ponticiello che presenta così il confronto: «Vogliamo ripetere a Montecatini la positiva prestazione di mercoledì con Brianza. Anche con i toscani sarà importante imporre i nostri ritmi e non consentire invece a loro di giocare di flusso. È un impegno difficile, contro una compagine forte, che cerca di blindare il quarto posto. Dobbiamo riuscire a fare di tutti questi aspetti dei fattori di motivazione aggiuntiva».



Così in campo

Gema Montecatini: 1 Mazzantini, 5 Rinaldi, 6 Angelucci, 7 Korsonov, 9 Savoldello, 10 Pirani, 11 Mastrangelo, 12 Corgnati 15 Dell’Anna, 17 Passoni, 28 Di Pizzo. All. Del Re.

Npc: 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 14 Cassar, 21 Del Sole, 27 Sulina, 33 Zucca, 97 Novelli, 98 Reginaldi, 99 Margarita. All. Ponticiello.

Arbitri: Morra (Na) e Manganiello (Bn).



Le altre gare

Libertas - Herons

Salerno - Fiorenzuola

Brianza - Avellino

Omegna - Piacenza

Sant’Antimo - Desio

Legnano - Caserta

Piombino - Cassino

Crema - Pielle



Classifica

Pielle 50

Herons 46

Libertas * 44

Gema 34

Legnano, Piacenza, Brianza, Avellino, Piombino, Crema e Sant’Antimo* 30

Omegna e Fiorenzuola 28

Cassino 24

Desio 22

Rieti * 20

Salerno 15

Caserta * 12

* una gara in meno