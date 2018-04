di Christian Diociaiuti

RIETI - C'è un Rieti che ha già vinto il campionato. vincono Si tratta degli Allievi Regionali allenati da Lorenzo Pezzotti che questa mattina nella gara iniziata alle 9 a Cantalice contro i padroni di casa hanno conquistato i tre punti che danno la matematica certezza alla formazione amarantoceleste della promozione nelle campionato Elite. Una cavalcata straordinaria quella dei ragazzi di Pezzotti, passata pure per ottime prestazioni all'interno della Scopigno Cup. Stamattina a mettere un'ipoteca sul successo per 1 a 0 sulla Cantalice grazie alla rete di Priolo. Tre punti che fanno scattare la festa tutta amarantoceleste negli spogliatoi del comunale di via Costa a Cantalice. La squadra di Lorenzo Pezzotti continuerà i festeggiamenti a Ostia: giocatori, genitori e dirigenti hanno organizzato un pullman per assistere alla partita della prima squadra sul litorale romano. La squadra di Carmine Parlato ha bisogno di un solo punto per festeggiare una storica promozione in Serie C. L'hanno preceduta gli Allievi, oggi tocca a Tirelli e compagni.

