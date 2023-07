A Fara Sabina arrivano monopattini e bici elettriche per spostarsi sul territorio. Sabato l'inaugurazione del servizio

RIETI - A Fara Sabina da questo fine settimana ci si potrà spostare anche su bici e monopattini elettrici a noleggio. Il nuovo servizio, realizzato dall’Amministrazione comunale di Fara Sabina in collaborazione con la società Figorent, sarà inaugurato sabato 29 luglio a Fara Sabina capoluogo, presso il belvedere. L’appuntamento per la cerimonia inaugurale è alle 9.30.

«Il progetto – dichiara la sindaca di Fara Sabina, Roberta Cuneo - nasce dalla volontà e dal desiderio di creare un nuovo servizio per la cittadinanza, e di facilitare i collegamenti nelle varie aree del nostro territorio. Il servizio è stato pensato per residenti e visitatori che hanno la necessità e la volontà di muoversi nel nostro comune in maniera sostenibile, con l’attenzione però a preservare sempre la bellezza e la naturalezza del nostro territorio, infatti, per evitare quegli spiacevoli abbandoni che caratterizzano le realtà delle grandi città metropolitane, i mezzi messi a disposizione della cittadinanza dovranno essere sempre lasciati nelle apposite aree di parcheggio».

L’iniziativa lanciata da qualche ora sui social dalla prima cittadina sta raccogliendo pareri discordanti.

Tra i commentatori del web ci sono i favorevoli, che apprezzano la possibilità di poter condividere bici e monopattini elettrici per raggiungere le frazioni farensi, ma non mancano gli scettici. Ovvero coloro secondo i quali il paesaggio collinare di Fara, caratterizzato da numerose salite, non si sposa al massino con le passeggiate in bicicletta, per quanto elettrica. Per altri le priorità, inoltre, sarebbero altre e c’è chi elenca il mancato sfalcio dell’erba, le strade dissestate da buche, l’assenza di un’adeguata segnaletica stradale e la mancata realizzazione, ad oggi, di un passaggio pedonale sicuro, lungo la statale Salaria, che colleghi Passo Corese al parco commerciale Tornarino dove si trova il McDonald's.