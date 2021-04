Il Rieti cerca punti a Pineto dell'ex Minincleri, rientra l'emergenza in difesa: tornano Orchi, Montesi e Giannetti

RIETI - Dopo le due gare casalinghe e il rocambolesco pareggio tra le mura amiche, il Rieti torna a giocare in trasferta e respirando in difesa visti i rientri di Orchi, Montesi e Giannetti. Gli amarantocelesti sono ospiti del Pineto degli ex Fioretti (infortunato, si rivedrà sui campi a settembre) e Simone Minincleri. Il fantasista è una conoscenza molto cara ai tifosi reatini e soprattutto a mister Raffaele Battisti. Nella magnifica annata della Promozione in serie C con mister Parlato, Minincleri ha contribuito al successo. Vittoria che ora vuole trovare il Rieti per raggiungere una posizione più tranquilla nel finale di stagione, visto che la zona playout è a -4 e ci sono tanti recuperi da effettuare da parte delle rivali. Nella gara di andata, giocata il 6 gennaio scorso, uscì vittorioso il Rieti per 1-0 grazie a una rete di Fioretti.

Nella 10^ giornata di ritorno altre sfide sono sotto gli occhi dei più appassionati. La capolista Città di Campobasso è pronta a tornare in campo. Dopo lo stop nella gara con il Vastogirardi, c’è la Vastese che proverà ad espugnare il “Nuovo Romagnoli”. Il Campobasso dalla sua parte ha il più alto numero di vittorie nelle sfide casalinghe. I tre punti sono oro per entrambe le formazioni.

Big match nei piani alti, occhi puntati alla grande sfida Matese-Notaresco. I padroni di casa arrivano dopo aver scalato la classifica con quindici risultati utili consecutivi, quinto posto raggiunto e a -3 dalla terza posizione. Il Notaresco dalla sua, deve restare in scia del Campobasso per sfruttare un possibile passo falso.

Le emozioni non finiranno in questo match perché ad intrattenere il pubblico sarà anche Castelnuovo Vomano-Cynthialbalonga. Quarta contro terza ed uno spazio di sole due lunghezze. I padroni di casa sono in crisi di risultati, le statistiche vedono più in forma gli ospiti.

Il Tolentino va in casa del Montegiorgio. La formazione cremisi è reduce da quattro pareggi nelle ultime cinque uscite e la gara con i rossoblù si prospetta ancora in equilibrio. Distanti tre punti, il Tolentino cerca posizioni più tranquille mentre il Montegiorgio spera nei tre punti per allontanarsi dalla zona calda.

Si prospetta equilibrio anche nella sfida tra Aprilia e Recanatese. Entrambe sono reduci da vittorie e da alti e bassi durante tutta la stagione. I numeri vedono in vantaggio l’Aprilia nelle sfide casalinghe rispetto alla Recanatese fuori dalle mura amiche.

Dentro i playout, Real Giulianova-Atletico Terme Fiuggi, lottano fino all’ultimo minuto per un posto fuori dalla zona calda. Più opportunità per gli ospiti.

Rinviata causa Covid la sfida tra Castelfidardo e Vastogirardi su richiesta della squadra ospite. Stessa sorte per Olympia Agnonese-Porto Sant’Elpidio su richiesta della squadra di casa.

La classifica

Città di Campobasso 53 (24 gare giocate)

Notaresco 51 (24)

Cynthialbalonga 43 (26)

Castelnuovo Vomano 41 (25)

Matese 40 (25)

Vastogirardi 35 (22)

Castelfidardo 34 (24)

Tolentino 32 (24)

Recanatese 32 (24)

Rieti 31 (25)

Aprilia 30 (24)

Montegiorgio 29 (22)

Vastese 27 (21)

Pineto 26 (19)

Fiuggi 24 (21)

Real Giulianova 19 (24)

Olympia Agnonese 4 (20)

Porto Sant’ Elpidio 3 (20)

