Cardinale Parolin striglia i negazionisti, il genocidio armeno del 1915 è un fatto storico

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano – Se il governo turco, dopo 103 anni, si ostina a negare l'evidenza storica del genocidio armeno, il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, denuncia senza mezzi termini le responsabilità del governo ottomano dell'epoca responsabile del piano di sterminio della minoranza armena. In una lectio magistralis tenuta ad Aquileia (Udine), a cento anni dalla conclusione della prima guerra mondiale, il cardinale parlando di quel periodo sottolinea di come il caos era riuscito a dissolvere “l’ordine internazionale centrato sull’Europa senza riuscire a sostituirlo in maniera equa e duratura" ha affrontato la pagina più nera.



Quel conflitto mondiale ih reso possibile ciò che ancora ci riempie di orrore: «l’inizio delle stragi di massa, di cui rimase vittima allora la popolazione armena - in soccorso della quale si mosse allora quasi soltanto la Santa Sede - tanto da rendere indispensabile il conio di una parola fino a quel momento inesistente in tutti i vocabolari: la parola ’genocidio’, che oggi fa parte, purtroppo, del nostro linguaggio corrente».

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:55