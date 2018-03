Vaticano contro la Rivoluzione Sessuale del '68: «Ha portato solo danni»

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano - La rivoluzione sessuale frutto del Sessantotto, per il Vaticano ha portato solo danni nel mondo, visto che si è rivelata, in ultima analisi, una «rivoluzione contro Dio». Nella cappella Redemptoris Mater, davanti al Papa e a tutta la curia Romana, il predicatore della Casa Pontificia, padre Raniero Cantalamessa, riflette su quella che il pensatore brasiliano Plinio Corrêa de Oliveira ha definito la Quarta Rivoluzione: il distacco della sessualità, dei rapporti fra i sessi e delle modalità del concepimento dalla morale cattolica. Secondo il predicatore della Casa Pontificia da questo ne sono derivati anche gli scandali «tra il clero e le persone consacrate».



Se si esamina, ha detto il predicatore, «la rivoluzione sessuale dei nostri giorni ci accorgiamo con orrore che essa non è semplicemente una rivoluzione contro il passato, ma è spesso anche una rivoluzione contro Dio e talvolta contro la natura umana». La «sessualità non è più pacifica», ma una «forza ambigua e minacciosa» che trascina «contro la legge di Dio, a dispetto della nostra stessa volontà». L'esortazione ai religiosi è di testimoniare al mondo «l'innocenza originaria delle creature e delle cose»: per «rompere questa specie di narcosi e di ubriacatura di sesso» occorre «ridestare nell'uomo la nostalgia di innocenza e di semplicità che egli porta struggente nel suo cuore».



La purezza «è uno stile di vita, più che una singola virtù. E ha una gamma di manifestazioni che va al di là della sfera propriamente sessuale. C'è una purezza del corpo, una del cuore, una della bocca e una degli occhi e dello sguardo. E se S.Paolo parla di purezza come arma della luce», Cantalamessa ha notato come oggi si tenda a «minimizzare i peccati contro la purezza, a vantaggio di un'attenzione al prossimo».

Venerdì 23 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA