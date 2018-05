A San Pietro la leggenda del rock Rod Stewart per l'udienza generale, il Papa gli dona un rosario

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano - La leggenda del Rock, Rod Stewart ha incontrato Papa Francesco durante l’udienza del mercoledì a piazza San Pietro . Un rapido saluto, una benedizione, il dono di un rosario a lui e alla moglie Penny Lancaster, che lo accompagnava. «Il Papa ci ha chiesto di pregare per lui e ci ha benedetto, con i doni di un rosario ciascuno» ha fatto sapere la moglie postando le foto sul sagrato della basilica. Rod Steward indossava un paio di costosissime ciabatte col pelo griffate,e un completo piuttosto eccentrico che ricordava gli anni Settanta. Si è presentato al di là del Tevere, munito di biglietto speciale, un paio d’ore prima del previsto e ha aspettato seduto che si affacciasse il pontefice e tenesse la catechesi. Seduto accanto a lui uno scrittore argentino, Jorge Milia, che negli anni sessanta al Colegio de la Inmaculada Concepción di Santa Fe fu allievo del giovane docente di letteratura Jorge Mario Bergoglio. L’Osservatore Romano mettendo in luce di come il sagrato di San Pietro possa anche diventare teatro di incontri , in questo caso facendo conoscere Rod Stewart allo scrittore latinoamericano che ha raccontato di quando da ragazzo, faceva rock con un gruppo musicale sul modello dei Beatles. Rod Stewart è apparso un po’ malconcio, l'età comincia a pesare anche per lui ma è sembrato molto disponibile con la gente che lo riconosceva e gli chiedeva se era disponibile per fare un selfie. Camminava con qualche difficoltà, aiutandosi con un ombrello, risultato poi provvidenziale visto lo scroscio di pioggia arrivato al termine della udienza.



