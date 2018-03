Bilancio di 5 anni/ Ratzinger: basta pregiudizi su Bergoglio

di Franco Garelli

Il consenso rimane alto in un popolo di Dio ormai allargato, che comprende anche quanti da tempo erano ai margini della Chiesa o per una fede nebulosa o per situazioni familiari “irregolari”. Tuttavia, la stella di Papa Francesco brilla oggi un po’ di meno rispetto a quando è nata, perlomeno a sentire gli spifferi che vagano sia dentro che fuori la Chiesa. Luci e qualche ombra, senza dubbio, è il bilancio di questi cinque anni di pontificato. Cinque anni intensi e coraggiosi, ricchi di intuizioni profetiche,...