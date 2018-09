Vertice Papa-vescovi Usa, Dio è stato reso muto con la piaga della pedofilia,

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano – Dio è stato reso muto con la piaga della pedofilia. Papa Francesco riceve un nutrito gruppo di nuovi vescovi di prima nomina a Roma per un corso di aggiornameno e si raccomanda di fare particolare attenzione al clero e ai seminari, dove troppo spesso vengono ammesse persone con evidenti problemi psichiatrici e caratteriali. «Non possiamo rispondere alle sfide che abbiamo senza aggiornare i nostri processi di selezione, accompagnamento, valutazione».



Poi una ultima raccomandazione: «Le nostre risposte saranno prive di futuro se non raggiungeranno la voragine spirituale che, in non pochi casi, ha permesso scandalose debolezze, se non metteranno a nudo il vuoto esistenziale che esse hanno alimentato, se non riveleranno perché mai Dio è stato così reso muto».



Il tema degli abusi è stato al centro della giornata del Papa. A mezzogiorno è anche iniziata l'udienza ai vertici della conferenza episcopale degli Stati Uniti, guidati dal cardinale Daniel DiNardo, arcivescovo di Galveston-Houston. L'incontro molto atteso è stato richiesto dagli americani sull'onda delle forti polemiche suscitate dal report del gran giurì della Pennsylvania sugli abusi sessuali del clero negli ultimi 70 anni, e i relativi insabbiamenti da parte dei vescovi, e anche dal 'memorialè dell'ex nunzio monsignor Carlo Maria Viganò che denunciava le coperture degli abusi omosessuali dell'ex cardinale di Washington Theodore McCarrick.

