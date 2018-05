Weber (Ppe) a M5S e Lega: «Italia troppo indebitata, non giocate con il fuoco»

«State giocando col fuoco perché l'Italia è pesantemente indebitata». Lo afferma il leader dei Popolari europei (Ppe), Manfred Weber, in una dichiarazione ai media tedeschi precisando che «le azioni irrazionali o populiste», da parte del futuro governo targato M5S-Lega «potrebbero provocare una nuova crisi dell'euro». Weber prosegue lanciando «un appello a restare entro i confini della ragione».



«Nella vita di tutti i giorni, non c'è alternativa che lavorare a stretto contatto e in collaborazione con i nostri vicini in Europa», prosegue Weber. «Per questo spero che le persone finiscano per rendersi conto che il populismo diffonde molte bugie e non offre nessuna risposta costruttiva», conclude il leader dei Popolari europei, precisando di «rispettare» comunque il «risultato elettorale» degli italiani.





Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:12



