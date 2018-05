Ue costringe i partiti ad accelerare, ma la Lega attacca l’Europa per evitare l’incarico

di Marco Conti

Scricchiola la ripresa in Europa e ancora peggio andrà in Italia. Colpa dei dazi Usa, delle tensioni in Siria e con Mosca, ma anche dell’incertezza politica italiana. Era atteso ed è arrivato il primo monito di Bruxelles per la lunga fase di incertezza politica. Oltre due mesi di pazienza, ma è facile prevedere che presto si comincerà a ballare sui mercati. Lunedì nuovo giro di consultazioni al Quirinale ed è molto probabile che l’argomento diventi centrale nei colloqui. Salvini, che ha capito dove si rischia di andare a parare per tentare l’ultima soluzione per evitare le urne, continua a fare di tutto affinché la Lega non sia costretta a lavorare per comporre un governo. L’attacco all’Europa di queste ultime ore, come la posizione filo-russa tenuta sulla Siria, “serve” al leader del Carroccio per diventare sempre più indigeribile al Quirinale e al Pd.



