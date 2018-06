Siri: Toninelli non è ministro. La gaffe del sottosegretario ospite di La7

Clamorosa gaffe di Armando Siri, sottosegretario ai Trasporti e alle Infrastrutture. Il leghista, ospite di Tagadà, su La7, ha sostenuto, ribadendolo per ben tre volte che «Toninelli non è ministro». Un lapsus incredibile in cui il sottosegratrio è caduto nel partecipare a un gioco della conduttrice Tiziana Panella che ha chiesto agli ospiti in studio di indovinare il nome di un ministro sulla base di alcuni indizi, tra cui una divisa militare. Il senatore del Pd Franco Mirabelli interviene sicuro dicendo che si tratta di Toninelli, ministro delle Infrastrutture, che militò nell'Arma dei carabinieri. «Ma Toninelli non è ministro», lo smentisce Siri che di fronte alle proteste di Mirabelli insiste altre due volte finché realizza di aver commesso un'incredibile gaffe e mette la retromarcia: «Ah, sì, - dice - Toninelli, scusa. Mi sono confuso, perché ho visto la divisa della polizia e intendevo dire che Toninelli non era della polizia, ma era carabiniere». Toninelli non solo è ministro, ma guida il dicastero di cui Siri è sottosegretario.





Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:14



