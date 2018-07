Il presidente Mattarella compie 77 anni a metà del mandato

Il presidente della Repubblica compie oggi 77 anni. Sergio Mattarella è infatti nato a Palermo il 23 luglio 1941. Il capo dello stato festeggia il suo compleanno quasi al centro del suo settennato: è stato infatti eletto presidente il 31 gennaio 2015 e ha giurato il successivo 3 febbraio. È arrivato quindi a metà mandato. Sarà comunque una giornata di lavoro per il presidente che ha mantenuto udienze a appuntamenti istituzionali.



«La nostra Costituzione trova in lui un fedele interprete e l'autentica espressione dei suoi valori», scrive in un messaggio di auguri il presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati. «Buon compleanno, Presidente, anche a nome di tutto il Senato della Repubblica».

Luned├Č 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:12



