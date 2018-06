Salvini cerca nuovi consensi con l'operazione spiagge sicure

Operazione "spiagge sicure". Se a Matteo Salvini riesce questa mossa, i consensi per lui e per il suo partito andranno alle stelle. Anche a scapito di Di Maio, che avrà molto da penare nel risolvere le difficilissime vertenze aziendali dal Nord al Sud del Paese.



Insomma, il progetto di Salvini è cominciare - tra l'altro - dal togliere alla vista dei bagnanti italiani i vu cumprà, la parola passata di moda sta tornando in auge al tempo del grillo-leghismo, che girano sulle spiagge. Non una iniziativa difficile da realizzare, ma molto pop. Dunque, avanti tutta. Poi però chissà quanti italiani, dopo l'estate, diranno: "Mannaggia, quest'anno non ho potuto comprarmi, a due euro, il solito pareo da quel ragazzo di colore tanto carino".





Gioved├Č 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA