Salvini: «Ora i numeri non ci sono. Con i 5 stelle stiamo ragionando»

«Adesso i numeri non ci sono, tra qualche giorno speriamo che ci siano». Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, uscendo dall'hotel di Ischia dove sta trascorrendo le vacanze pasquali, prima di recarsi nella zona «rossa» di Casamicciola colpita dal sisma del 21 agosto scorso. «Intanto - ha aggiunto il leader del Carroccio - i lavori del Parlamento sono iniziati senza settimane di attesa e senza litigi, grazie al ruolo di mediazione svolto dalla Lega. Speriamo di fare lo stesso per il Governo».



«La mia ambizione è rappresentare tutti gli italiani facendo il presidente del Consiglio, ma a me interessa lavorare per l'Italia. Qualcun altro dice "o io o il diluvio", ma io non ho l'arroganza di dire "o io o nessuno"», ha continuato Salvini. «Con i 5 Stelle stiamo ragionando, se poi questo ragionamento andrà lontano o si fermerà non sono in grado di dirlo adesso. L'importante sono le cose fa fare», aggiunge.



«Posso dire quello che ho detto visitando le zone colpite dal terremoto nelle Marche, nell'Umbria e nell'Abruzzo: spesso e volentieri il nemico dei cittadini e dei sindaci è la burocrazia», ha quindi sottolineato il leader della Lega al termine del sopralluogo nella zona «rossa» di Casamicciola colpita dal sisma lo scorso agosto. «Nell'Italia che ho intesta - ha detto ancora il capo del Carroccio - ci sono pieni poteri agli amministratori locali in caso di gestione delle emergenze e in casi di gestione dell'ordine e della sicurezza». «Anche in questo caso - ha concluso Salvini - non è possibile che dopo sette mesi sia tutto fermo all'agosto scorso. C'è qualcuno che a Roma o a Napoli non fatto quello che doveva fare, evidentemente».

Venerdì 30 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:18



