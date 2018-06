Salvini a Catania: «Migranti, serve buon senso. Basta Sicilia campo profughi Ue»

Giornata siciliana per Matteo Salvini che nel pomeriggio sarà a Pozzallo, in uno dei luoghi simbolo dell'emergenza migranti. Il ministro dell'Interno ha tenuto a Catania una conferenza stampa col candidato a sindaco del centrodestra, Salvo Pogliese.

Comizio improvvisato a Catania, grazie!

L’Italia e la Sicilia non possono essere il campo profughi d’Europa, la nostra linea è quella del BUONSENSO! pic.twitter.com/7fj8np7zuI — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 3 giugno 2018